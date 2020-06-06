شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الإنجليزي تعلن نتائج فحص كورونا السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت إن أحدث جولة من فحوص فيروس كورونا المستجد في المسابقة لم تسفر عن أي حالات إيجابية.

وأجرت الرابطة 1195 فحصا يومي الخميس والجمعة، وهي الجولة السادسة من الاختبارات منذ عودة 20 ناديا ينافسون في الدوري الممتاز إلى التدريبات.

وأسفرت الجولات السابقة عن 13 حالة إيجابية.وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز في مارس بسبب الوباء الذي أودى بحياة ما يزيد على 50 ألف شخص في بريطانيا طبقا لحصيلة رويترز الأسبوع الماضي، لكن المسابقة ستستأنف يوم 17 يونيو.