شكرا لقرائتكم كلوب: لن نتقدم بعرض "كبير" لضم فيرنر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألمح يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت، أن ناديه قد لا يتمكن من تقديم عرض مالي كبير للتعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر، لاعب فريق لايبزيغ.

وذكرت تقارير إعلامية مطلع هذا الاسبوع أن فيرنر وافق على الانتقال لصفوف تشيلسي، ولكن أوليفر مينتسلاف، المدير الرياضي للايبزيغ، قال لشبكة "سكاي ألمانيا" إنه لا يوجد أي ناد قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقده حتى الآن.

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وارتبط اسم ليفربول بشدة، في السابق، بمحاولة التعاقد مع فيرنر ولكن كلوب ذكر أنه من غير المرجح إبرام صفقات بمبالغ كبيرة في الظروف الحالية. وقال :" في هذه اللحظة، كل الأندية تخسر أموالا".

وأضاف :"بدون جمهور، يجب أن نرد التذاكر الموسمية وعلى الأرجح لن نبيع في العام المقبل. على الأقل بدون أول عشر أو 15 مباراة لن تمتلئ مقصورات الشخصيات المهمة ولن تباع التذاكر. وهذا سيؤثر على الشركاء الآخرين وستبدو الأمور مختلفة قليلا".

وأضاف :"مناقشة اللاعبين في أشياء مثل التنازل عن أجزاء من الرواتب ،ومن الناحية الأخرى نشتري لاعبا بقيمة تتراوح بين 50 إلى 60 مليون جنيه إسترليني يجب أن نشرح هذا".