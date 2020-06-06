شكرا لقرائتكم لايبزيغ: فيرنر يتطلع للانتقال إلى ناد جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى نادي لايبزيغ الألماني الأنباء التي تحدثت عن توصل تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق بشأن التعاقد مع هدافه تيمو فيرنر، مشيرا إلى أن عملية الانتقال التي تحدثت عنها الصحف الألمانية والإنجليزية على نطاق واسع بعيدة عن الواقع.

وقال المدير الرياضي لنادي لايبزيغ أوليفر مينتسلاف "لم يقم تيمو فيرنر بتفعيل البند الموجود في عقده، ولم نحصل على أي عقد تعاقدي من أي ناد، تيمو فيرنر يتحكم بالأمور وليس نحن" مشيرا إلى أن المهاجم "أعلمنا قبل أسابيع قليلة بأنه يتطلع إلى الانتقال" إلى ناد جديد.

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وبحسب تقارير صادرة في الصحف الألمانية وإنجلترا خلال الاسبوع الحالي، فإن فيرنر توصل إلى اتفاق للانتقال إلى تشيلسي في نهاية الموسم الحالي مشيرة إلى أن النادي اللندني مستعد لتسديد مبلغ 50 مليون يورو لإتمام الصفقة.

واعتبر مينتسلاف بأنه واثق من أن رحيل فيرنر في نهاية الموسم لن يخلق أي تعقيدات وختم "أنا اوثق من أننا سنجد حلا مع ناديه الجديد يسمح لنا بالمحافظة على خدماته في صفوفنا حتى نهاية الموسم".

وسجل فيرنر 31 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 25 في 29 مباراة في البوندسليغا.