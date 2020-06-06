شكرا لقرائتكم أرسنال يهزم تشارلتون بسداسية نظيفة ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد أرسنال لأجواء المباريات لأول مرة منذ توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب جائحة كوفيد-19 وفاز 6-صفر على تشارلتون أثليتيك في لقاء ودي باستاد الإمارات الخالي من الجماهير يوم السبت.

وحصلت أندية الدوري الممتاز على الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لإقامة مباريات ودية قبل استئناف الموسم في 17 يونيو بعد توقفه لثلاثة أشهر.

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واستضاف أرسنال تشارلتون المنافس في الدرجة الثانية أمام مدرجات خالية وتولى أعضاء في الجهاز الفني للفريقين تحكيم المباراة.

وهز ألكسندر لاكازيت وبيير-إيمريك أوباميانy الشباك قبل نهاية الشوط الأول بينما أحرز الشاب إيدي نكيتياه ثلاثية في الشوط الثانيK كما سجل جو ويلوك أحد الأهداف الستة.

ويحل أرسنال، صاحب المركز التاسع في الدوري الممتاز، ضيفا على مانشستر سيتي في 17 يونيو.