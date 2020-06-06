شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خسائر لـ حسام عاشور في أزمته مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قالها بنفسه أنا المتضرر الوحيد من خلاف الأهلى والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية" حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء الذى وقع فريسة "للسوشيال ميديا" من خلال فيديو مدته 9 دقائق بثه عبر صفحة "إنستجرام" وكشف فيه كواليس التجهيز لمباراة اعتزاله.

حسام عاشور، فوجئ بمجموعة القرارات التي تمَّ اتخاذها من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، في البيان الصادر يوم الثلاثاء منها أن الإدارة قررت عدم منحه الاستثناءات الخاصة باعتزاله أو عمله بقناة النادى.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغريم حسام عاشور، ماديًا، بسبب التصريحات التي خرجت من اللاعب في الفترة الأخيرة لتسد كل الأبواب أمام قائد القلعة الحمراء.

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جدير بالذكر ، ان نادى اتحاد جدة السعودى يفاضل بين حسام عاشور لاعب الأهلى السابق وفرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك لضم أحدهما لصفوف الفريق السعودى بداية من الموسم الجديد.

قال حسام عاشور قائد الأهلى، إنه لن يعتزل كرة القدم متابعاً إنه يتقدم بالشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلا: "وعد وأوفى"، مؤكدا إنه يمتلك فى الوقت الحالى عروضا من السعودية والبرتغال.

وذكرت صحيفة " المواطن السعودية "، أن نادى الاتحاد السعودى يفكر خلال الفترة المُقبلة، في التعاقد مع لاعب خط وسط قوي؛ ليُعوّض الرحيل المرتقب للاعب المغربي كريم الأحمدي.