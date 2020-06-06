شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 6 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم السبت 6 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الخطيب يُطمئن فايلر بشأن صفقات الأهلي في ميركاتو الصيف الخطيب يُطمئن فايلر بشأن صفقات الأهلي في ميركاتو الصيف طمئن محمود الخطيب رئيس الاهلي رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشأن تحركات النادي لضم أكثر من لاعب محلي وأجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفني وإحتياجات الفريق ، وأكد رئيس الاهلي للمدير الفني أن النادي يتفاوض مع اللاعبين المُرشحين للفريق سواء كانوا في الدوري المصري أو خارجه ، وأبلغ الخطيب فايلر خلال الجلسة التى جمعتهما أمس ، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة أن الجهود تتواصل من أجل توفير كافة متطلبات الجهاز الفني والفريق للموسم الجديد حيث ترغب الأدارة الحمراء في إستغلال فترة تجميد النشاط حالياً بسبب وباء "كورونا" في الوقوف على إحتياجات الأهلي للموسم المقبل. أيمن أشرف يطمئن الجماهير بعد تعرضه لحادث سير وتحطم سيارته حرص أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على طمئنة الجماهير وكل من حاول الاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سير أدى لتحطم سيارته، حيث نشر اللاعب صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام لسيارته بعد الحادث وعلق عليها قائلا، "الحمد لله". تقارير تونسية: جماهير نادى القرن سر رفض معلول الرحيل عن الأهلى Advertisements كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم السبت، أن النجم التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى يتمسك بالبقاء مع الأهلى في الفترة المقبلة وعدم الرحيل لأى نادى أخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ذكرت صحيفة "الصريح" التونسية، أن علي معلول قرر رفض أي مفاوضات بخصوص العروض الخليجية وخاصة من الامارات وتحديدا نادي العين. "قالها بنفسه أنا المتضرر الوحيد من خلاف الأهلى والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية" حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء الذى وقع فريسة "للسوشيال ميديا" من خلال فيديو مدته 9 دقائق بثه عبر صفحة "إنستجرام" وكشف فيه كواليس التجهيز لمباراة اعتزاله. لاعب صن داونز: أفتخر بالفوز على الأهلى والزمالك أكبر أندية العالم تحدث تياني مابوندا، لاعب خط وسط فريق صن داونز الجنوب أفريقى، على أهم اللحظات التى لاتنسى التى عاشها بقميص فريقه الحالى، فى ظل توقف النشاط الرياضى، منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال مابوندا، فى تصريحات للموقع الرسمى لصن داونز،:"لقد لعبت أمام بعض أكبر الفرق فى العالم والقارة الإفريقية، هذا شعور رائع، اللعب أمام أندية مثل برشلونة الإسباني، الزمالك، الأهلى والوداد المغربى".

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