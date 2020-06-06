شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز عن تدريبات الفريق الجماعية: كانت مليئة بالتنافس والضحك والعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الصفحة الرسمية لفريق الكرة الأول بنادى بيرامديز، على فترة توقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى المصرى بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، حيث أعربت الصفحة عن اشتياق الفريق السماوى للعودة السريعة للتدريبات الجماعية والتى كانت تشهد التنافس والضحك والعمل، فضلاً عن النتائج الجيدة التي كان يحققها بيراميدز فى مسابقة الدورى والكونفدرالية الأفريقية.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز على "فيس بوك" صورة من التدريبات الجماعية للفريق، معلقين عليها: "كانت مليئة بالتنافس والضحك والعمل".

وكان هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أثار جدلاً واسعًا بسبب شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ففى الوقت الذى أعلن فيه عبد العزيز عبد الشافى المستشار الفنى للفريق السماوى إنه تم الحصول على توقيع إكرامى ليصبح لاعبًا فى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل، خرج هانى سعيد بتصريحات منافية لتثير أزمة داخل النادى.

هانى سعيد تعمد نفى المستشار الفنى للفريق، حيث قال زيزو فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": "شريف إكرامي وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل"، موضحا أن انتقال لاعب من الاهلي الى بيراميدز كان يمثل أزمة في السابق مثلما حدث مع عبد الله السعيد ولكن في الموسم الحالي كل شئ أصبح جيدًا، وهناك حرية في الانتقالات بين الناديين و خلال موسمين قادمين لو استمر بيراميدز على نفس المنوال سيكون مكانه على منصات التتويج.

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بعدها قال هانى فى تصريحات تليفزيونية، إن النادي لم يتعاقد مع شريف إكرامي بشكل رسمي، وحتى الآن لا يوجد أي تعاقد رسمي تم بين بيراميدز وشريف إكرامي، موضحًا أن تصريح عبد العزيز عبد الشافي فهم بشكل خاطئ ولم يكن القصد توقيع الحارس، ومشددا على أن النادي لا يجد أزمة في إعلان تعاقده مع أي لاعب حصل بالفعل على توقيعه مثلما حدث مع أحمد فتحي الذي تعاقد معه بيراميدز وأعلن ذلك عبر قنواته الرسمية.

عاد سعيد ليؤكد على أن إكرامي حارس رائع وإضافة هائلة لأي فريق ولكن ليست هناك أي خطوة للتوقيع معه ليتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي رغم أنه أصبح لاعبًا حرًا بإعلانه الرحيل النهائي والنادي حال تعاقد مع لاعب سيعلن عنه بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية.

ورغم أن عدد من المصادر أعلنت تعاقد إكرامى مع بيراميدز، وقام أحمد الشناوى حارس الفريق السماوى بالترحيب بالحارس الجديد بنشر صورتهم على صفحته على انستجرام، وتأكيد "زيزو" على اتمام الصفقة، إلا أن هانى سعيد فضل أن يسير عكس التيار.