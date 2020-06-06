اللجنة الخماسية تحيل ملف اللاعبين الأجانب للمجلس الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على إحالة ملف اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية بالموسم الجديد إلى المجلس الجديد الذى سيدير الجبلاية عقب اجراء الانتخابات، ومن المقرر لها فى أغسطس أوسبتمبر المقبلين، وشهدت الأيام الأخيرة تساؤلات واستفسارات من الأندية حول قوائم الموسم الجديد إلا أن اللجنة الخماسية أوضحت للأندية أن تعليمات القيد الجديدة سيضعها المجلس الجديد وليس اللجنة الخماسية.
وأوصى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة فى موعدها سواء فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين، على أن يكون مدة المجلس الجديد 4 سنوات وليس موسم واحد كما يتردد ، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الفيفا أطلع على قانون الرياضة المصرى والذى ينص على إقامة الانتخابات بعد 4 سنوات أو بعد الدورة الاولمبية أيهما أسبق، وبالتالى فمن حق اتحاد الكرة عقد انتخابات فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين بعد مرور 4 سنوات وفقا للقانون دون التقيد بعقد انتخابات جديدة بعد دورة الالعاب الاولمبية 2021.
في سياق متصل، كشف الإعلامي محمد شبانه فى " لايف السابع أن لاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يرفض التمديد للجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بعد يوم 31 يوليو المقبل وهو موعد انتهاء عمل اللجنة الخماسية وفقا لقرار تعيينها ، على أن يتولى وليد العطار المدير التنفيذى الحالي للجبلاية إدارة اتحاد الكرة والقيام بأعمال رئيس الاتحاد حتى موعد إقامة الانتخابات.
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