شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تحيل ملف اللاعبين الأجانب للمجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على إحالة ملف اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية بالموسم الجديد إلى المجلس الجديد الذى سيدير الجبلاية عقب اجراء الانتخابات، ومن المقرر لها فى أغسطس أوسبتمبر المقبلين، وشهدت الأيام الأخيرة تساؤلات واستفسارات من الأندية حول قوائم الموسم الجديد إلا أن اللجنة الخماسية أوضحت للأندية أن تعليمات القيد الجديدة سيضعها المجلس الجديد وليس اللجنة الخماسية.

وأوصى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة فى موعدها سواء فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين، على أن يكون مدة المجلس الجديد 4 سنوات وليس موسم واحد كما يتردد ، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الفيفا أطلع على قانون الرياضة المصرى والذى ينص على إقامة الانتخابات بعد 4 سنوات أو بعد الدورة الاولمبية أيهما أسبق، وبالتالى فمن حق اتحاد الكرة عقد انتخابات فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين بعد مرور 4 سنوات وفقا للقانون دون التقيد بعقد انتخابات جديدة بعد دورة الالعاب الاولمبية 2021.

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وتابع المصدر أن فيفا أوضح أن اللجنة الاولمبية أخطأت فى تفسير هذا البند فى قانون الرياضة المصرى حيث أنه لا يُلزم اتحاد الكرة باقامة انتخابات جديدة بعد الدورة الاولمبية 2021 وأردف المصدر بأن قانون الرياضة القديم كان ينص على اقامة الانتخابات بعد 4 سنوات سواء أقيمت الدورة الاولمبية أو لم تقم، لذا كان واضحا ووفقا له تقام الانتخابات فورا بعد 4 سنوات، بينما القانون الحالى ينص على اقامة الانتخابات بعد 4 سنوات او بعد الدورة الاولمبية ايهما اسبق وبالتالى تقام الانتخابات فى موعدها فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين، دون التقيد بانتخابات جديدة بعد الدورة الاولمبية 2021.