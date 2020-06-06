شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يؤجل البت في الاحتراف الأوروبي قبل موافقة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك البت في عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا من أاندية تركية وفرنسية، قبل الحصول علي موافقة رسمية من الزمالك بشأن ذلك الأمر، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن اشرف بن شرقي أكد لوكيل اعماله انه سينظر للعروض التي يوافق عليها الزمالك أولا، وانه لن يتفاوض او يمنح موافقة علي أي عرض قبل موافقة الزمالك ، خاصة انه متمسك بالبقاء في الزمالك ويشعر براحة نفسية داخل الفريق مما يجعل قرار الرحيل ليس من أولوياته، وأضاف المصدر أن بن شرقي يرحب بالبقاء في الزمالك في حالة عدم وصول عروض ضعيفة فنيا وماديا في ظل تألقه ونجاحه في حصد بطولتين في موسم واحد وهما السوبر المحلي والسوبر الافريقي.

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من ناحية اخري رفضت إدارة الزمالك فكرة تجديد اعارات اللاعبين المعارين في الموسم الحالي سواء لاندية داخل مصر او خارجها، وتمسكت إدارة الزمالك بقرار رئيس النادي المستشار مرتضي منصور الذي اعلنه مسبقا برحيل أي لاعب علي سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، حيث اكد مصدر داخل إدارة الزمالك ان هناك أكثر من لاعب تلقي عروضا شفوية للاعارة، الا ان إدارة النادي رفضت كل عروض الإعارة للاعبين فوق السن، وتمسكت بالبيع النهائي لتسويق المستبعدين من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وكذلك اللاعبين العائدين من اعارة في نهاية الموسم الحالي.

فيما أبدت إدارة الزمالك موافقتها علي اعارة اللاعبين الشباب الذين تم عمل عقود احتراف لهم مؤخرا وهم ما يقرب من 14 لاعبا، وذلك حتي يستفيد اللاعب من مشاركته في اندية أخرى، ويعود للنادي مرة اخري مثلما حدث مع مصطفي محمد مؤخرا.