حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يرفض عقد عمومية طارئة لمناقشة عودة الدورى اتحاد الكرة يرفض عقد عمومية طارئة لمناقشة عودة الدورى أيمن أشرف يطمئن الجماهير بعد تعرضه لحادث سير وتحطم سيارته بيراميدز يدرس مصير أحمد حمودى ويستطلع رأى أنتى تشاتشيتش أشرف بن شرقي يؤجل البت في الاحتراف الأوروبي قبل موافقة الزمالك الخطيب يُطمئن فايلر بشأن صفقات الأهلي في ميركاتو الصيف Advertisements الزمالك يرفض تجديد الإعارات ويتمسك بالبيع النهائي المصرى البورسعيدى يفتح خط مفاوضات مع عبد المنصف لتدعيم حراسة المرمى اتحاد الكرة : ننتظر قرار مجلس الوزراء بشأن الدوري قبل الاجتماع مع الأندية

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