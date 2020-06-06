شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان "حاوى المقاصة" يستغل توقف الدورى لعقد قرانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل محمد رمضان صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، والملقب بـ"الحاوى" فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز فى الوقت الحالى بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، وأعلن عقد قرانه، الذى أقامه وسط عدد قليل من الأهل والأصدقاء نظرًا لاتباع التعليمات الوقائية لمنع انتشار الفيرس، وأعرب الحاوى عن سعادته بعقد قرانه، متمنيًا أن تكون بداية خير فى حياته المقبلة.

فى سياق أخر، وضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة خطة لتقليل معدل اعمار لاعبي الفريق الأول في الموسم المقبل، وذلك بسبب وجود أكثر من لاعب في صفوف المقاصة، تخطي عامه الـ 30، وفي ظل رغبة إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام في تقليل أعمار اللاعبين حتي يتمكن مجلس الإدارة من تسويق اللاعبين مرة أخرى.

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واستقر إيهاب جلال علي تدعيم 4 مراكز في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم المقبل، حيث يرغب إيهاب جلال في عودة الفريق الي المربع الذهبي للدوري في الموسم المقبل، ويسعي الجهاز الفني للمقاصة علي تدعيم مركز الظهير الأيمن والوسط المدافع ولاعب مهاجم ولاعب وسط مهاجم، علي ان يكون هناك إمكانية لضم لاعب اجنبي واستبداله بأحد الأجانب المتواجدين في الفريق ولكن بشرط ان يكون في مركز الوسط المهاجم او المهاجم الصريح.

فيما طلب إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة من لاعبيه عمل قياسات بدنية خلال الفترة المقبلة، تحسبا لعودة النشاط الرياضي المحتمل خلال الايام القادمة عقب فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث ابلغ ايهاب جلال اللاعبين بضرورة الالتزام ببرنامج التدريبات الموضوع من جانب المدير الفني، والعمل علي زيادة معدلات اللياقة البدنية ، حتي يكون اللاعبين جاهزين بنسبة كبيرة للمشاركة في التدريبات.

ومنح إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة تعليمات جديدة للاعبي الفريق، تقتضي بزيادة الحمل التدريبي في التدريبات التي يخوضها اللاعبون في المنزل خلال فترة توقف النشاط الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويسعي الجهاز الفني للمقاصة من خلال زيادة الحمل التدريبي للاعبين لتجهيزهم استعدادا لعودة النشاط المحتملة خلال الفترة المقبلة، وحتي يكون اللاعبون في مستوي فني وبدني مقبول عند عودة النشاط.