شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يُطمئن فايلر بشأن صفقات الأهلي في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمئن محمود الخطيب رئيس الاهلي رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشأن تحركات النادي لضم أكثر من لاعب محلي وأجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفني وإحتياجات الفريق ، وأكد رئيس الاهلي للمدير الفني أن النادي يتفاوض مع اللاعبين المُرشحين للفريق سواء كانوا في الدوري المصري أو خارجه ، وأبلغ الخطيب فايلر خلال الجلسة التى جمعتهما أمس ، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة أن الجهود تتواصل من أجل توفير كافة متطلبات الجهاز الفني والفريق للموسم الجديد حيث ترغب الأدارة الحمراء في إستغلال فترة تجميد النشاط حالياً بسبب وباء "كورونا" في الوقوف على إحتياجات الأهلي للموسم المقبل.

من ناحية أخرى ، يبحث محمود الخطيب مع لجنة التخطيط بالنادى التغييرات المُرتقبة فى قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء، والتى تشهد توجيه الشكر لبعض مسئولى القطاع وتعيين آخرين بدلاً منهم، ويأمل الخطيب فى حسم هذا الملف سريعاً مع لجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو وذلك من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل، ووضع خطة جديدة وفقاً لسياسة بعض الكوادر التى سيتم الاستعانة بها فى القطاع خلال المرحلة المقبلة.

فيما استفسر محمود الخطيب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن عدة أمور خاصة بالفريق، خلال الجلسة التى جمعتهما أمس وفى مقدمتها تطورات تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذى سينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، ويرغب الأهلى فى التجديد له مُبكراً بناءً على طلب السويسرى رينيه فاير المدير الفنى للفريق، وأكد مدير الكرة لرئيس النادى أن ملف التجديد لمروان يسير بشكل جيد، وهناك اتفاق على التجديد لكن التوقيع الرسمى والجلسات المباشرة مع اللاعب أو وكيله تامر النحاس لم تتم مؤخراً، كما كان مقرراً، بسبب الأجواء الراهنة على خلفية وباء كورونا الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى عالمياً.