شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أبو جبل يتحدى مصطفى خاطر فى " الطاولة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة طاولة جمعت بين محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك مع الممثل مصطفى خاطر، نشر الأول تفاصيلها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام .

ويرتبط علاقة صداقة قوية بين محمد أبو جبل و الممثل مصطفى خاطر وجاء أبو جبل معلقا على الصورة قائلا " معسكر فى مواجهة الجرحى مع خاطر واحدة " .

تقدم محمد أبوجبل بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد فريقه السابق سموحة بسبب 400 ألف جنيه باقى مستحقاته المالية لدى الفريق السكندرى فى الموسم الماضى.

وأكد مصدر قريب من اللاعب أن القصة تعود إلى بداية الموسم الحالى عندما كان يتولى التوأم حسن القيادة الفنية لسموحة وطلب إبراهيم حسن مدير الكرة فى بداية فترة الإعداد من محمد أبوجبل الانتظام فى معسكر الإعداد الأول للفريق، إلا أن الحارس رفض بداع اقترابه من التوقيع والانتقال للزمالك وهو ما لم يعجب مدير الكرة الذى طالب الحارس باالتزام، إلا أنه ومع إصرار الأخير على موقفه قام إبراهيم حسن بخصم باقى مستحقاته المالية عن الموسم الماضى والبالغة 400 ألف جنيه.

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ومع قيام إدارة سموحة برئاسة فرج عامر على التصديق على قرار مدير الكرة فى بداية الموسم، لم يجد أبوجبل إلا تقديم شكوى رسمية للجنة شئون اللاعبين فى الوقت الحالى للحصول على مستحقاته المالية كاملة خاصة وأنه ليس مخطئا فى موقفه.

وتفوق محمد أبو جبل، حارس فريق الزمالك، على جميع حراس أندية مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، التي انتهت منافساته الأسبوع الماضى، من حيث نسبة التصديات الناجحة التي قام بها، خلال مرحلة المجموعات.

واستعرض الحساب الرسمى لموقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إحصائية لأفضل نسبة تصديات فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى تصدرها محمد أبو جبل، حارس الزمالك، بنسبة 90%، متفوقا على الثنائى دينيس أونيانجو حارس صن داونز الجنوب أفريقى ومكرم البديرى حارس النجم الساحلى التونسى بنسبة 86%.