سموحة يطلب كريم طارق من بتروجت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب مسئولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر فى التعاقد مع كريم طارق لاعب فريق بتروجت والمعار لصفوف طلائع الجيش لنهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبدأ مسئولي سموحة المفاوضات مع كريم طارق من أجل إقناعه بالانضمام للفريق السكندرى في الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته مع نادي طلائع الجيش وطلب اللاعب الانتظار لتحديد موقف الموسم الحالى و دراسة جميع العروض المقدمة له
وظهر اللاعب بمستوى متميز مع فريق طلائع الجيش هذا الموسم الأمر الذي جعل حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني يضمه لمعسكر الفراعنة الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات امم افريقيا 2021.
واستطاع كريم طارق أن يحجز لنفسه مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق حيث لعب مع الطلائع 31 مواجهة بواقع 29 مواجهة في الدوري سجل فيها 4 أهداف، وصنع 5 أهداف، ولم يشارك في 5 مواجهات فقط.
استعجل مسئولو طلائع الجيش نظرائهم فى بتروجت لسرعة حسم مصير كريم طارق لاعب الفريق البترولى المعار للطلائع لنهاية الموسم الجارى، ويقدم كريم طارق موسماً متميزاً مع ناديه دفع عدد من الأندية للتهافت على التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاسيما فى ظل ارتباطه بعقد إعارة مع الطلائع ينتهى بنهاية الموسم الجارى .
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