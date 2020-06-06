شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش: الدرجة الثانية المقياس الحقيقي للكرة المصرية والممتاز دورى شركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد القماش نجم نادى الاسماعيلى السابق أن تدريب المنتخبات الوطنية تانى بالعلاقات والحب ولا من حيث الكفاءة و الخبرات وأن الاستثناء الوحيد هو شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاولمبى المصرى وأنه دائم الاختيار بين الأهلى و الزمالك ولا يوجد أحد من الاقاليم يتولى مهة وطنية ، و قال أن تجربة الإسماعيلي 2015 الأفضل في مسيرتي مع الدروايش .

ووصف خالد القماش خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بـالـ "دكر" وقادر على أخذ حقه وحق نادية وأنه يعشقه على المستوى الشخصى، موضحا أن دورى الدرجة الثانية هو المقياس الحقيقي للكرة المصرية وأنديت جماهيرية، لكن الممتاز دورى شركات .

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وعلق خالد القماش على أزمة نادى القرن بين الاهلى و الزمالك قائلا " اللى خد بطولات اكتر يستحق لقب نادى القرن و من الصعب سحب لقب نادى القرن من الاهلى ومينفعش بعد السنين دى كلها الزمالك ياخده منه " .

وأختتم خالد القماش أن نادى الزمالك قام بالتفاوض مع خالد قمر ومعروف يوسف على شرائهما من الشرطة قبل مباراة فاصلة مع الابيض فى بطولة الدورى الممتاز موسم 2014 .

عرضت اللجنة المكلفة بملف نادى القرن فى الزمالك تقرير أول اجتماع على مرتضى منصور، رئيس النادى، بعدما عقدت اللجنة اجتماعا شهد المناقشة حول تحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادى فى اللقب الأفريقى، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى.