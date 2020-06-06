بيراميدز يدرس مصير أحمد حمودى ويستطلع رأى أنتى تشاتشيتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو نادى بيراميدز ملف أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، لتحديد مصيره فى الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب لم يُقيد فى قائمة الفريق منذ التعاقد معه بسبب خطأ إدارى، أدى لاستكمال قائمة بيراميدز قبل اتمام التعاقد مع حمودى، الأمر الذى أدى لغياب اللاعب عن الملاعب فى الموسم الحالى، وكان يكتفى اللاعب بخوض تدريباته مع الفريق فقط.

ويستطلع مسئولو بيراميدز رأى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق، من أجل تحديد مصير أحمد حمودى والاستقرار على إما رحيله بشكل نهائى عن الفريق فى الانتقالات المقبلة، أو اعارته لأحد الأندية ثم العودة لبيراميدز من جديد، أو الابقاء عليه وقيده فى قائمة الموسم الجديد.

وتعاقد نادي بيراميدز مع أحمد حمودى خلال انتقالات الصيف في صفقة انتقال حر بعد عدم قيده في قائمة ناديه السابق الأهلي ليصبح لاعبًا في صفوف النادي.

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ووضع مسئولو نادى سموحة شرطا وحيدا أمام أحمد حمودى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو أن ينهى كافة أموره التعاقدية مع ناديه الحالى ، يأتى ذلك لرغبة سموحه فى عدم دفع أى مبالغ مالية لبيراميدز، وعدم الدخول فى مفاوضات معهم، خاصة أن الأخير يزايد كثيراً فى طلباته المادية، وهو ما يرفضه مسئولو النادى السكندرى.

ويرغب مسئولو سموحة فى إعادة أحمد حمودى من جديد لصفوف الفريق لتدعيم مركز صانع الألعاب الذى يعانى من نقص حاد داخل صفوف كتيبة حمادة صدقى، بعد اقتراب عودة ناصر ماهر للأهلى، وعدم وجود البديل الكفء فى هذا المركز

كان سموحه شاهدا على تألق أحمد حمودى فى بداية عهده مع الساحرة المستديرة ثم احترف بالدورى البلجيكى ثم عاد للزمالك ومنه للباطن السعودى والذى عاد منه للأهلى، إلا أنه لم ينجح فى فرض اسمه مع القلعة الحمراء ليرحل بعد موسمين قضاهما داخل جدران البيت الأحمر إلى بيراميدز ولم يشارك بسبب خطأ إدارى منع من تسجيله بسجلات الاتحاد المصرى لكرة القدم..

وخسر أحمد حمودي لقب دورى الأبطال الأفريقى ثلاث مرات متتالية، حيث خسر نهائى 2016 مع الزمالك أمام ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى بنتيجة إجمالية (3-1)، وخسر نهائى 2017 مع الأهلى أمام الوداد المغربى بنتيجة إجمالية (2-1)، وخسر نهائى 2018 مع الأهلى أمام الترجى التونسى بنتيجة إجمالية (4-3).