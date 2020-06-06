حسام عاشور يكشف حقيقة انتقاله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، ما أثير حول موافقته على الانتقال للزمالك، مؤكدا أنه من الصعب انضمامه إلى الفريق المنافس.

وكتب عاشور، في منشور مقتضب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" اليوم السبت: "كل ماهو متداول بخصوص موافقتي لانتقالي لنادي الزمالك غير صحيح".

وأضاف صاحب الـ34 عاما: "نادي الزمالك فريق كبير، ولكن من الصعب انتقالي للمنافس".

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وكان أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، نصح حسام عاشور بالانتقال إلى الأبيض واللعب للفريق لمدة عام.

وقرر الأهلي في مارس الماضي الاستغناء عن الخدمات الفنية لحسام عاشور وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري (2019-2020).

ولعب عاشور للأهلي منذ 17 عاما وخاض أكثر من 500 مباراة، وعاصر إحدى الفترات الذهبية التي حصد فيها النادي الأحمر العديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية.

يُذكر أن عاشور تراجع عن اعتزال كرة القدم، وأعلن تلقيه عرضين من المملكة العربية السعودية والبرتغال، ويأمل اللاعب في مواصلة مسيرته التي حصد خلالها 36 لقبا مع الأهلي.