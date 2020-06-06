المرحلة الأخيرة من الاختبارات.. "صفر كورونا" في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عدم اكتشاف أي حالة إصابة جديدة في المرحلة السادسة والأخيرة لاختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مساء اليوم السبت.

وأُجريت المرحلة السادسة من فحوصات كورونا للاعبي وطواقم أندية بريميرليج يومي الخميس 4 يونيو والجمعة 5 يونيو، وتم اختبار 1195 شخصا، ولم يُثبت وجود أي حالات إيجابية.

وأصبحت هذه المرة هي الثانية التي لم يُسجل فيها حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتوقف إجمالي الحالات الإيجابية عند 13 حالة فقط من إجمالي 6274 شخصا تم فحصهم.

وتُستأنف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو الجاري بعد توقف دام 100 يوم لتفشي فيروس كورونا المستجد، وسيتم خوض جميع المواجهات بدون حضور جماهيري.

نتائج جميع مراحل اختبارات كورونا:

الجولة الأولى 17-18 مايو: تم اختبار 748 شخصا، مع 6 حالات إيجابية من ثلاثة أندية.

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الجولة الثانية 19-22 مايو: تم اختبار 996 شخصا، مع حالتين إيجابيتين من ناديين.

الجولة الثالثة 25-26 مايو: تم اختبار 1008 شخصا، مع 4 حالات إيجابية من ناديين.

الجولة الرابعة 28 و29 مايو: تم اختبار 1130 شخصا، مع عدم وجود حالات جديدة.

الجولة الخامسة 1 و2 يونيو: تم اختبار 1197 شخصا، مع اكتشاف حالة إيجابية واحدة.

الجولة السادسة والأخيرة 4 و5 يونيو: تم اختبار 1195 شخصا، مع عدم وجود حالات جديدة.