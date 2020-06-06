مدرب الإسماعيلي السابق: شوقي غريب تولي المنتخب لأنه "حبيب أبوريدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خالد القماش، المدير الفني للإسماعيلي واتحاد الشرطة، أن هناك مدربًا تم اختياره؛ لتدريب أحد الفرق وعلم بذلك أثناء جلوسه على المقهى مع زملائه.

وقال القماش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "في مدرب تم اختياره وهو قاعد على القهوة، أصبحت الاختيارات تتم بعيد عن الكفاءة".

وأضاف: "الاختيار يأتي من الأسفل وعلى عكس القواعد التي وضعها عمرو عبدالحق لاتحاد الكرة في ملف اختيار مدربين المنتخبات".

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وأوضح، أن اختيار المدربين للمنتخبات الوطنية يتم بالعلاقات وليس عن طريق الكفاءة.

وتابع: "شوقي غريب حبيب هاني أبوريدة ولذلك كان هو الاسم الأبرز لتولي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي، لكن الحقيقة أيضا أنه مدرب جيد وحالة استثنائية".

وأتم القماش تصريحاته: "شوقي غريب عامل أداء مميز مع المنتخب الأولمبي، ونادرا إن تجد مدرب من فرق الأقاليم يتولى مهمة تدريب المنتخب لكن غريب حالة استثنائية".