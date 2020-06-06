خالد القماش يكشف عن القيمة التي يستحقها أفضل لاعب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خالد القماش، المدير الفني السابق للإسماعيلي واتحاد الشرطة، أن القيمة المالية لأفضل لاعب في الدوري المصري حاليًا لا يستحق أكثر من 5 ملايين جنيه.

وقال القماش في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إن افضل لاعب بالدوري لا يستحق أن تكون قيمته المالية أكثر من 5 ملايين جنيه.

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وأضاف:" بالمقارنه مع اللاعبين السابقين فجيل محمد بركات ومحمد أبوتريكة وحسنى عبدربه كان أفضل من اللاعبين الحاليين بأضعاف المرات ورغم ذلك الأرقام التي نسمعها حاليًا مرتفعة للغاية".

وتابع: "اللاعبون السابقون كانوا أفضل بـ4 اضعاف من الناحية الفنية من اللاعبين الحاليين في الدوري المصري".

وأوضح، أن الأمور حاليًا أصبحت صعبة من الناحية المالية بسبب الأرقام المرتفعة التي تطلبها الأندية للتفريط في اللاعبين، لافتا أن الأندية الكبيرة ستواجه هي الأخرى مشكلة كبيرة في هذا الأمر.