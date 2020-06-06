مدرب بشكتاش عن أزمة النني: يكفيني تواجد هذا الثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد سيرجن يالتشين المدير الفني لنادي بشكتاش أنه لا يكترث بإمكانية رحيل المصري محمد النني عن الفريق بعد أزمة عدم حصوله على مستحقاته المالية في الأشهر الماضية.

وأشار يالتشين في تصريحات نشرتها صحيفة فاناتك التركية، إلى أن فريقه لن يعاني في حالة رحيل النني وعدم إكماله للموسم الجاري مع الفريق.

وقال المدير الفني لبشكتاش: "إذا رحل النني فلن نعاني، لدينا دوروكان توكوز وأتيبا هاتشينسون وهما كافيان بالنسبة لي، كما سينتضم فاتح أكسوي إلينا في الموسم المقبل".

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وسبق لتقارير صحفية تركية أن أكدت أن محمد النني يرفض استكمال الموسم الجاري مع بشكتاش بسبب عدم حصوله على مستحقاته خلال الأشهر الماضية.

ويرفض بشكتاش دفع المبالغ المستحقة للنني خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

الجدير بالذكر أن يالتشين سبق وأن أبلغ إدارة بشكتاش برغبته في بقاء النني مع الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل انتهاء إعارته للفريق بنهاية الموسم الجاري.