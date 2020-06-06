تقرير.. الفرصة قائمة في الأهلي.. عاشور يتمسك بملاحقة حلمه العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تراجع حسام عاشور قائد الأهلي عن اعتزال كرة القدم بعدما قرر النادي الأحمر الاستغناء عن خدماته الفنية عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري (2019-2020)، الممتد لفترة أطول بعد توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.

نهاية درامية كتبت الفصل الأخير في مشوار عاشور مع الأهلي بعدما قضى 16 عامًا بالقميص الأحمر حتى أصبح أحد أبرز لاعبيه على مدار التاريخ، ولم يكتف لاعب الوسط المخضرم بذلك بل أصبح أيضا واحدا من أكثر لاعبي العالم تتويجًا بالألقاب في كرة القدم على مر العصور.

ويبتعد حسام عاشور بأربعة ألقاب فقط عن البرازيلي داني ألفيش لاعب فريق ساوباولو، والنجم الذي أبدع بقمصان إشبيلية، برشلونة، يوفنتوس وباريس سان جيرمان في مسيرته بالملاعب الأوروبية، حتى بات أكثر لاعبي كرة القدم تتويجًا بالألقاب، برصيد 40 لقبًا.

ويلعب عاشور كلاعب خط وسط للأهلي منذ 17 عامًا، وتم تصعيده للفريق الأول في 2003، وعاصر إحدى الفترات الذهبية التي حصد فيها النادي الأحمر العديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية، والتي كان آخرها لقب كأس السوبر المصري 2018-2019.

ويعد عاشور أكثر لاعبي الأهلي تتويجا بالبطولات في تاريخ النادي الأحمر، حيث تُوج مع فريقه بـ36 بطولة حتى الموسم الماضي، والتي حصد أكثرها في مسابقة الدوري المصري الممتاز التي تُوج بلقبها 12 مرة، ليصبح أكثر اللاعبين تتويجًا باللقب المحلي في تاريخ الكرة المصرية.

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وساهم عاشور في تتويج الأهلي بـ11 لقبًا قاريًا، ورغم توقف الرصيد منذ عام 2014، إلا أنه أصبح بين أبرز اللاعبين المتوجين بالألقاب في تاريخ إفريقيا، بينها خمسة ألقاب في دوري أبطال أفريقيا، ومثلها في كأس السوبر الأفريقي، بجانب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولا تزال الفرصة مواتية أمام حسام عاشور لتعزيز مشواره مع كرة القدم بالعديد من البطولات الأخرى هذا الموسم في موسمه الأخير مع الأهلي، حال استكمال بطولتي الدوري الممتاز والكأس في مصر، مع عودة دوري أبطال إفريقيا في شهر يوليو أو سبتمبر المقبلين.

وتصدّر الأهلي الدوري في الدور الأول برصيد 49 نقطة ليبتعد بفارق كبير عن منافسيه وسط مطالبة إدارة النادي بالتتويج باللقب حال إلغائه، كما سيواجه الترسانة في دور الـ16 لكأس مصر، وسيلعب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل عاشور في مواصلة ملاحقة ألفيش خارج أسوار الأهلي بعد التراجع عن الاعتزال، سعيا وراء حلمه العالمي كأكثر لاعبي تتويجا بالألقاب، وأعلن اللاعب تلقيه عرضين من كل من المملكة العربية السعودية والبرتغال، لكنه لم يستقر على وجهته المقبلة حتى الآن.

يذكر أن صاحب الـ34 عاما الذي خاض أكثر من 500 مباراة بقميص الأهلي، تراجعت فرص مشاركته مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، خاصةً منذ التعاقد مع الثنائي حمدي فتحي والمالي أليو ديانج، ولا يعتمد عليه المدير الفني السويسري رينيه فايلر بشكل أساسي.

- ألقاب حسام عاشور (36 لقبا)

البطولة عدد مرات التتويج الدوري المصري 12 مرة (2004-05، 2005-06، 2006-07، 2007-08، 2008-09، 2009-10، 2010-11، 2013-14، 2015-16، 2016-17، 2017-18، 2018-19) السوبر المصري 10 مرات (2006، 2007، 2008، 2009، 2011، 2013، 2015، 2016، 2018، 2019) دوري أبطال إفريقيا 5 مرات (2005، 2006، 2008، 2012، 2013) السوبر الإفريقي 5 مرات (2006، 2007، 2009، 2013، 2014) كأس مصر 3 مرات (2005-06، 2006-07، 2016-17) الكونفدرالية مرة واحدة (2014)

- ألقاب داني ألفيش (40 لقبا)