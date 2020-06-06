دي ماريا ينتقد قرار إلغاء الدوري الفرنسي

انتقد أنخيل دي ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قرار السلطات الفرنسية بإلغاء منافسات الدوري الفرنسي الموسم الحالي وتتويج باريس باللقب.

وقال دي ماريا في تصريحات نقلتها "ليكيب" الفرنسية، أن فرنسا الآن أصبحت في مرحلة السيطرة على وباء

وأضاف، الآن نشاهد بلدان أوروبية عديدة اتخذت قرارها باستئناف النشاط بعد هدوء تداعيات الأزمة، وكنت أرغب في أن تكون فرنسا مثلهم، بالرغم من تتويجي باللقب. نقلتها "ليكيب" الفرنسية، أن فرنسا الآن أصبحت في مرحلة السيطرة على وباء كورونا ، والوضع تحسن بكثير عن فترات سابقة، وبالتالي فكان من غير الضروري التعجل في إصدار قرار الإلغاء.وأضاف، الآن نشاهد بلدان أوروبية عديدة اتخذت قرارها باستئناف النشاط بعد هدوء تداعيات الأزمة، وكنت أرغب في أن تكون فرنسا مثلهم، بالرغم من تتويجي باللقب.

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