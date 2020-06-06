دي ماريا ينتقد قرار إلغاء الدوري الفرنسي

انتقد أنخيل دي ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قرار السلطات الفرنسية بإلغاء منافسات الدوري الفرنسي الموسم الحالي وتتويج باريس باللقب.
وقال دي ماريا في تصريحات
وأضاف، الآن نشاهد بلدان أوروبية عديدة اتخذت قرارها باستئناف النشاط بعد هدوء تداعيات الأزمة، وكنت أرغب في أن تكون فرنسا مثلهم، بالرغم من تتويجي باللقب.
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