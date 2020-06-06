محمد إحسان: حال اتحاد رفع الأثقال لن ينصلح طالما لم يحاسب من يخطئ

صرح محمد حسان لاعب المنتخب المصري السابق لرفع الأثقال، مساء اليوم السبت، بان طالما المخطئ لم يحاسب ستكرر الخطأ، ولن ينصلح حال اتحاد رفع الأثقال.

وقال محمد إحسان في مداخله هاتفية عبر برنامج ملعب الأبطال المذاع علي قناة أون تايم سبورت : " مبدئيا طالما لم يحاسب أحد فاخطأ دائما سيتكرر، بالنسبة لمعظم لاعبين رفع الأثقال

، فهم ليس لهم دور في تناول المنشطات لأنهم لديهم تعليمات بعدم تناول أول شئ إلا بأمر من المدرب، وهم ينفذون ذلك"

وأضاف: " وأنا مررت بتجربه شخصية في هذا الموضوع، ولما أخطأ المدرب أو الاتحاد بشراء مواد محظوره عن طريق الخطأ أن تناولتها، لم

يقف أحد بجانب الحقيقة ، وحاولوا أن يتغاضو عن الموضوع بدون معاقبة أي أحد ، فلو كل شخص يحاسب علي خطأه لم نكن لنصل إلي تلك الكارثه".

وأتم : " فأنا أتوقع علي وقعات محدده فهناك 7 عينات في 2016 ومنهم حالتان تحت 17 عام ، وفي واقعة المغرب ، الاعبين قالو انهم لم يأخذو شئ إلا بتعليمات المدرب، فيجب أن يكون هناك مسؤول طبي ليشرف عن هذا الأمر، وليس المدربين".