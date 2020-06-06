انتهت أعمال اللجنة المشكلة لقطاع الناشئين لكرة القدم بالاتحاد السكندري و التي صدر قرار من مجلس إدارة النادى بجلسته الأخيرة بتشكيلها من هشام حسن نائب الرئيس وإبراهيم شعبان ومحمود القاضي أعضاء المجلس و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية
وعقدت اللجنة عدة إجتماعات خلال الأيام الماضية مع العديد من نجوم زعيم الثغر القدامى و القامات الرياضية " محمد عمر و سيد كروان و محمد إبراهيم و طارق الجلاد و الأستاذ الدكتور حسن أبو عبده ،طلعت يوسف و جمال بشير " لأستطلاع أرائهمبخصوص التشكيل الأمثل و التصور المستقبلي للنهوض بقطاع الناشئين لكرة القدم
وحرصت اللجنة على توجيه الدعوة للعديد من النجوم و خبراء اللعبة لحضور هذه الأجتماعات للأستفادة من خبراتهم الكبيرة و العميقة في هذا الشأن .
و سوف ترفع اللجنة تقريرها للعرض على مجلس إدارة النادى خلال أسبوع لأتخاذ القرار بشأن تشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية لقطاع الناشئين لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال أسبوع الأنتهاء من خارطة طريق مستقبل قطاع الناشئين بالإتحاد السكندرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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