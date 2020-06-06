خلال أسبوع الأنتهاء من خارطة طريق مستقبل قطاع الناشئين بالإتحاد السكندرى 

انتهت أعمال اللجنة المشكلة لقطاع الناشئين لكرة القدم بالاتحاد السكندري و التي صدر قرار من مجلس إدارة النادى بجلسته الأخيرة بتشكيلها من هشام حسن نائب الرئيس وإبراهيم شعبان ومحمود القاضي أعضاء المجلس و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية

وعقدت اللجنة عدة إجتماعات خلال الأيام الماضية مع العديد من نجوم زعيم الثغر القدامى و القامات الرياضية " محمد عمر و سيد كروان و محمد إبراهيم و طارق الجلاد و الأستاذ الدكتور حسن أبو عبده ،طلعت يوسف و جمال بشير " لأستطلاع أرائهم

بخصوص التشكيل الأمثل و التصور المستقبلي للنهوض بقطاع الناشئين لكرة القدم

وحرصت اللجنة على توجيه الدعوة للعديد من النجوم و خبراء اللعبة لحضور هذه الأجتماعات للأستفادة من خبراتهم الكبيرة و العميقة في هذا الشأن .

و سوف ترفع اللجنة تقريرها للعرض على مجلس إدارة النادى خلال أسبوع لأتخاذ القرار بشأن تشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية لقطاع الناشئين لكرة القدم.