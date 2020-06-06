رابطة كرة القدم الأمريكية : بدون اللاعبين السود لا توجد رياضة في الولايات

اعترفت رابطة الدوري الوطني الأمريكي لكرة القدم، بدور اللاعبين أصحاب البشرة السمراء في تطوير الرياضة الأمريكية.
وقال روجر جودل مفوض الرابطة الأمريكية، أنه بدون وجود اللاعبين السود لم تكن هناك منافسات
وأضاف، أخطأنا في عام 2016، عندما رفضنا تعبير سلمي من أحد اللاعبين لنبذ العنصرية ودعم أصحاب البشرة السمراء في أمريكا، وللأسف قمنا بتوقيع عقوبة عليه مع حرمانه من تجديد تعاقده مع فريقه، بالرغم من أن تعبيره كان برسالة سلمية ضد العنصرية والتشجيع على المساواة بين أصحاب البشرتين البيضاء والسمراء.
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