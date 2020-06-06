أكد خالد القماش المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن أغلى لاعب في الدوري المصري لا يتعدى سعره الحقيقي 5 مليون جنيه، من وجهة نظره.
وقال القماش خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم السبت، " أرى أن أغلى لاعب في الدوري المصري لا يتعدى سعره الحقيقي عن 5 مليون جنيه".
وأضاف " جيل أبوتريكة ومحمد بركات وحسني عبدربه أعلى فنيًا وبدنيًا أضعاف الجيل الحالي ومنوجهة نظري أسعارهم أضعاف أضعاف الجيل الحالي".
وتابع " الوضع الحالي صعب ماديًا على جميع الأندية بسبب أسعار اللاعبين".
وتحدث خالد القماش المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، عن أزمة نادي القرن الإفريقي التي شهدت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة تزامنًا مع الذكرى العشرين لتتويج النادي الأهلي باللقب.
وأكد القماش أن النادي الأهلي الأحق بلقب نادي القرن
وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق أن الأهلي هو نادي القرن الإفريقي، بسبب صعوبة تغيير هذا القرار بعد مرور العديد من السنوات على منح القلعة الحمراء اللقب الإفريقي، مؤكدًا على صحة منح اللقب القاري بعدد النقاط وليس البطولات.
وأوضح " الزمالك أخطأ لصمته حينما أعلن الاتحاد الإفريقي منح اللقب للنادي الأهلي، فكان يجب على مسؤولي الزمالك وقتها أن يطالبوا بحقهم".
واختتم خالد القماش تصريحاته، أنه يرى أن أزمة نادي القرن شهدت جدلًا واسعًا بسبب الفراغ الناتج عن توقف النشاط الرياضي في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد القماش : أغلى لاعب في الدوري سعره لا يتعدى 5 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.