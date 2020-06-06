خالد القماش : أغلى لاعب في الدوري سعره لا يتعدى 5 مليون جنيه

أكد خالد القماش المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن أغلى لاعب في الدوري المصري لا يتعدى سعره الحقيقي 5 مليون جنيه، من وجهة نظره.

وقال القماش خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم السبت، " أرى أن أغلى لاعب في الدوري المصري لا يتعدى سعره الحقيقي عن 5 مليون جنيه".

وأضاف " جيل أبوتريكة ومحمد بركات وحسني عبدربه أعلى فنيًا وبدنيًا أضعاف الجيل الحالي ومن

وجهة نظري أسعارهم أضعاف أضعاف الجيل الحالي".

وتابع " الوضع الحالي صعب ماديًا على جميع الأندية بسبب أسعار اللاعبين".

وتحدث خالد القماش المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، عن أزمة نادي القرن الإفريقي التي شهدت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة تزامنًا مع الذكرى العشرين لتتويج النادي الأهلي باللقب.

وأكد القماش أن النادي الأهلي الأحق بلقب نادي القرن

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الإفريقي، مشيرًا أن اللقب شرفي.

وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق أن الأهلي هو نادي القرن الإفريقي، بسبب صعوبة تغيير هذا القرار بعد مرور العديد من السنوات على منح القلعة الحمراء اللقب الإفريقي، مؤكدًا على صحة منح اللقب القاري بعدد النقاط وليس البطولات.

وأوضح " الزمالك أخطأ لصمته حينما أعلن الاتحاد الإفريقي منح اللقب للنادي الأهلي، فكان يجب على مسؤولي الزمالك وقتها أن يطالبوا بحقهم".

واختتم خالد القماش تصريحاته، أنه يرى أن أزمة نادي القرن شهدت جدلًا واسعًا بسبب الفراغ الناتج عن توقف النشاط الرياضي في مصر.