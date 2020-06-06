ايوب الكعبي: أتمنى العودة للوداد اذا سنحت الفرصة

غازل أيوب الكعبي لاعب هيبي فورتين الصيني، نادي الوداد المغربي، متمنيًا اللعب ضمن صفوفه، في حال عودته للمغرب.
اضاف الكعبي في تصريحات صحفية :" تجربتي القصيرة من الوداد كانت مهمةولن انساها، شعرت بالسعادة، لتمثيل هذا النادي ، والحب والدعم من الجماهير، حظيت بترحيب ومساعدة من زملائي".
وتابع:" أمل باللعب مع الوداد عندناتأتي لي فرصة ، أو في حال رحيلي عن فريقي الصيني".
ولعب الكعبي ضمن صفوف الوداد على سبيل الإعارة في بداية الموسم قبل ان يعود لفريقه الصيني، وانتقل اللاعب من نهضة البركان ، للدوري الصيني مقابل 7 مليون دولار.
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