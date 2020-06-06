مدرب الإسماعيلي السابق يكشف رأيه في أزمة نادي القرن الأفريقي

تحدث خالد القماش، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، عن أزمة نادي القرن الأفريقي التي شهدت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة تزامنًا مع الذكرى العشرين لتتويج النادي الأهلي باللقب.
وأكد القماش خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم السبت، أن النادي الأهليالأحق بلقب نادي القرن الأفريقي، مشيرًا إلى أن اللقب شرفي.
وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق أن الأهلي هو نادي القرن الأفريقي، بسبب صعوبة تغيير هذا القرار بعد مرور العديد من السنوات على منح القلعةالحمراء اللقب الأفريقي، مؤكدًا على صحة منح اللقب القاري بعدد النقاط وليس البطولات.
وأوضح، "الزمالك أخطأ لصمته حينما أعلن الاتحاد الأفريقي منح اللقب للنادي الأهلي، فكان يجب على مسؤولي الزمالك وقتها أن يطالبوا بحقهم".
واختتم خالد القماش تصريحاته، أنه يرى أن أزمة نادي القرن شهدت جدلًا واسعًا بسبب الفراغ الناتج عن توقف النشاط الرياضي في مصر.
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