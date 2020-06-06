إصابة مدرب فيورنتينا بفيروس كورونا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عن إصابة مدربه، بيب ايتشيني، بفيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك بعد تأكد إصابة12 شخصًا من النادي من ضمنهم باتريك كوتروني، جيرمان بيزيلا، وفلاهوفيتش، قبل أن يتعافى الثلاثي من الفيروس.
وأكد روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا أن النادي يدعم مدربه خلال مرضه، مؤكدًا كامل دعمه له.
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