شاهد.. اتحاد الكرة يرد على أنباء اجتماع حسم مصير الدوري

رد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بقيادة عمرو الجنايني، على أنباء عقد اجتماع عاجل حاليًا في الجبلاية، لبحث مصير بطولة الدوري الممتاز.
أكد مسئولو اتحاد الكرة أن هذه الأنباء غير صحيحة مطلقًا، ولا توجد أي اجتماعات للجنة الخماسية حاليًا، لأن القرار بخصوص النشاط الرياضي، سواء استمراره أوإلغاءه، يرجع للدولة في المقام الأول.
ونشر محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للأسف.. كل ما يثار عن اللجنة الخماسية غير صحيح، أتمنى مراعاة الضمائر".
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