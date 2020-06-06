فابيو كاريلي يتجه إلى البرازيل لدعم اتحاد جدة

أبلغ فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، رغبته في دعم الفريق بعدد من الصفقات من لاعبي كرة القدم البرازيليين خلالالميركاتو المقبل.
وأشارت تقارير سعودية إلى أن إدارة النادي السعودي منحت مدرب الاتحاد، الحرية الكاملة في تحديد اللاعبين الأجانب ليتعاقد النادي معهم، بصفته برازيلي الجنسية ولديه دراية باللاعب البرازيلي.
كان الاتحاد، أكد دخوله في مفاوضات مع نادي باهيا البرازيلي من أجل الحصول على خدمات لاعب وسطه جوريجور.
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