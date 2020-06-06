اخبار الرياضه

فابيو كاريلي يتجه إلى البرازيل لدعم اتحاد جدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أبلغ فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، رغبته في دعم الفريق بعدد من الصفقات من لاعبي كرة القدم البرازيليين خلال

الميركاتو المقبل.
 وأشارت تقارير سعودية إلى أن إدارة النادي السعودي منحت مدرب الاتحاد، الحرية الكاملة في تحديد اللاعبين الأجانب ليتعاقد النادي معهم، بصفته برازيلي الجنسية ولديه دراية باللاعب البرازيلي.
 كان الاتحاد، أكد دخوله في مفاوضات مع نادي باهيا البرازيلي من أجل الحصول على خدمات لاعب وسطه جوريجور.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فابيو كاريلي يتجه إلى البرازيل لدعم اتحاد جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا