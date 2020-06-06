بايرن ميونيخ يسحق ليفركوزن ويواصل مسيرته نحو اللقب

قلب بايرن ميونيخ تأخره بهدف ليفوز بسهولة 4-2 على مستضيفه باير ليفركوزن يوم السبت ويواصل مسيرته بثبات نحو لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل أربع جولات من النهاية.

واقترب الفريق البافاري من حصد لقبه الثامن على التوالي في الدوري كما حقق رقما قياسيا بالدوري بإحراز 90 هدفا بعد 30 جولة.

وخطف فلوريان فيرتس لاعب ليفركوزن البالغ عمره 17 عاما الأضواء عندما أصبح أصغر لاعب يحرز هدفا في الدوري.

وهز لوكاس ألاريو الشباك بعد عشر دقائق إذ استغل ليفركوزن، الذي خاض المباراة بدون كاي هافرتس المصاب، أول فرصة له في المباراة.

لكن بايرن تعافى من البداية المفاجئة ووضع كينجسلي كومان الكرة في المرمى ليدرك التعادل من وضع انفراد في الدقيقة 28 قبل أن يحرز الفريق الضيف هدفين في ثلاث دقائق ليقلب المباراة لصالحه.

وأكمل ليون جوريتسكا هجمة رائعة في الدقيقة 42 ثم وضع سيرج جنابري الكرة من فوق الحارس أوكاش هراديتسكي مع نهاية الشوط الأول.

وحول روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي البطولة تمريرة توماس مولر الحاسمة رقم 20 هذا الموسم بضربة رأس في المرمى. لكن الثنائي سيغيب عن مباراة الجولة المقبلة ضد بروسيا مونشنجلادباخ بسبب الإيقاف.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 30 هدفا في الدوري لكنه ما زال يتأخر بعشرة أهداف عن الرقم القياسي الذي حققه جيرد مولر في موسم 1971-1972.

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وقال هانز فليك مدرب بايرن الذي انتصر الفريق معه في 23 من 26 مباراة منذ توليه المسؤولية في وقت مبكر من الموسم ”كنا بحاجة لبعض الوقت لدخول المباراة والهدف كان بمثابة جرس إنذار لنا.

”طريقة عودة الفريق من تأخره بهدف تظهر العقلية داخل التشكيلة“.

وهذا هو الفوز التاسع على التوالي لبايرن في الدوري لكن كانت هناك لمحة من السعادة لليفركوزن رغم الضربة المؤلمة لمسيرته نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ووضع فيرتس لاعب منتخب ألمانيا للناشئين اسمه في كتب التاريخ بهدف مذهل في الدقيقة 89 في مرمى الحارس مانويل نوير ليصبح أصغر من يهز الشباك في الدوري بعمر 17 عاما و34 يوما.

ويتقدم بايرن بعشر نقاط على بروسيا دورتموند الذي يستضيف هيرتا برلين في وقت لاحق من يوم السبت.

ويأتي رازن بال شبورت لايبزيج ثالثا برصيد 59 نقطة بعدما اهتزت شباكه في الوقت بدل الضائع ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه بادربورن متذيل الترتيب.

رويترز

