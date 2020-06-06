رياضة | التفاصيل الكاملة لتجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لتجديد عقد كارتيرون مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور منذ فترة تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء لضمان وجوده في الفريق لفترة طويلة.

واقترب الزمالك بشكل كبير من تمديد عقد كارتيرون الجديد بعد أن اتفق الطرفان على كافة التفاصيل وبدأ النادي في تجهيز العقود الجديدة.

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وسيحصل باتريس كارتيرون على زيادة بنسبة ٢٠٪ في راتبه في عقده الجديد مع النادي الأبيض.

وينتظر مسئولو القلعة البيضاء حسم مصير الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري الممتاز سواء بالاستكمال أو الإلغاء ليقوم بعد ذلك بتجديد عقد كارتيرون مع الفريق.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة.