رياضة | ليستر سيتي يقترب من ضم نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليستر سيتي يقترب من ضم نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير عن أن بريندان رودجرز سيجتمع مجددًا مع لاعب ليفربول آدم لالانا مع اقترابه إلى ليستر سيتي هذا الصيف.

ومن المرجح أن يغادر لالانا البالغ من العمر 32 عامًا ليفربول في وقت لاحق من هذا العام ، مع إظهار كل من وست هام يونايتد وأرسنال وكريستال بالاس اهتمامًا لاعب خط الوسط.

ووفقًا لـ The Mirror ، يعتقد رودجرز أنه يستطيع إقناع الإنجليزي بالانضمام إلى الثعالب نظرًا لتاريخهم.

وقع مدرب ليفربول السابق على لالانا من ساوثامبتون في يوليو 2014 ، ونقله إلى أنفيلد.

هذا الموسم ، تمكن آدم لالانا من المشاركة في22 مباراة في جميع المسابقات ، معظمها قادم من مقاعد البدلاء.