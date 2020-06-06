رياضة | خاص- أخر التطورات في ملف تجديد الأهلي لتعاقده مع فايلر بعد جلسة الخطيب

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص- أخر التطورات في ملف تجديد الأهلي لتعاقده مع فايلر بعد جلسة الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أخر التطورات في ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي ينتهي نهاية الموسم الحالي.
المصدر قال تصريحات خاصة أن الأمور الخاصة بملف تجديد عقد المدرب السويسري تسير في اتجاه إيجابي، وأن فايلر عندما قد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي بالأمس كان حديثه كله عن المرحلة المقبلة واحتياجات الفريق للموسم المقبل.
المصدر تابع بأن فايلر تلقى بالفعل عددًا من العروض الأوروبية في سويسرا وإسبانيا والإمارات لكن المدرب السويسري أبلغ مسؤولو الأهلي بأن رغبته هي استكمال مشروعه مع النادي الأحمر، وسيبقى على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم المقبل.
وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد أي اختلاف في ملف تجديد العقد وأن الطلبات المادية منطقية للغاية وأن جميع البنود المتواجدة في العقد الجديد مع المحامي السويسري لفايلر والتوقيع على العقود سيكون قريبا".
وحقق فايلر نتائج مميزة هذا الموسم مع النادي الأهلي، حيث قاده للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، واعتلاء صدارة ترتيب الدوري المصري.