رياضة | نتشر أهداف الداخلية فى 17 جولة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نتشر أهداف الداخلية فى 17 جولة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل فريق الداخلية وصافة المجموعة الثانية، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة عن فريق سيراميكا المتصدر.

ويمتاز فريق الداخلية بأنه صاحب أقوى هجوم في المجموعة برصيد 26 هدف، ويقدم "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي الفريق خلال 17 جولة، إذا تمكن 9 لاعبين من تسجيل الأهداف .

قائمة هدّافي الداخلية

1- محمود طلعت 7 أهداف، منهم 3 أهداف "هاتريك" في لقاء الزرقا و"هدفين" في الترسانة وهدف في النصر و كوكاكولا.

2- على حسين 5 أهداف، منهم "هدفين" في الزرقا وهدف في كل من بتروجت وكوكا كولا والترسانة.

3- إسماعيل بامبا 3 أهداف "هدفين" في الزرقا وهدف في المريخ.



4 -عبد العزيز السيد، 3 أهداف منهم "هدفين" في المريخ وضربة جزاء في النصر

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5-احمد تمساح "هدفين" في المريخ والنصر



6- سمير فكرى "هدفين" في كوكاكولا وجمهورية شبين



7- أحمد عبد الفتاح هدفين في الترسانة



8- مصطفى إبراهيم هدف في الترسانة