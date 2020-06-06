رياضة | قائمة هدافي بتروجت بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قائمة هدافي بتروجت بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجل لاعبي النادي البترولي، 17 هدف خلال مشوار الفريق حتى الجولة 17، حيث ويقدم الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي فريق بتروجت قبل 5 جولات من ختام الموسم الحالي المتوقف بسبب فيروس كورونا.
- تمكن 12 لاعب من تسجيل الأهداف وهم :
1- خالد عبد الرازق 3 أهداف في منتخب السويس والنجوم وضربة جزاء في المريخ
2- إسلام كانو هدفين في النجوم والمريخ
3- إسلام سمير هدفين في سيراميكا كليوباترا
4- محمود فليكس هدفين في النصر
5- جون مانجا هدف في الداخلية
6- أحمد كمال هدف في القناة
7- محمود عماد هدف في القناة
8- ايزيكال هدف في المريخ
9- رشاد المتولى هدف في النصر
10- سامح إبراهيم هدف في الزرقا
11- أحمد السباعي هدف في الداخلية
12- عبد الرحمن السكرى هدف في جمهورية شبين
ترتيب المجموعة الثانية
1- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط