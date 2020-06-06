رياضة | قائمة هدافي بتروجت بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قائمة هدافي بتروجت بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، في المركز الثالث بالمجموعة الثانية ، مجموعة القاهرة والقناة، خلال منافسات الموسم الحالي، من دورى القسم الثاني برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقطة عن فريق سيراميكا المتصدر.

سجل لاعبي النادي البترولي، 17 هدف خلال مشوار الفريق حتى الجولة 17، حيث ويقدم الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي فريق بتروجت قبل 5 جولات من ختام الموسم الحالي المتوقف بسبب فيروس كورونا.

- تمكن 12 لاعب من تسجيل الأهداف وهم :

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1- خالد عبد الرازق 3 أهداف في منتخب السويس والنجوم وضربة جزاء في المريخ

2- إسلام كانو هدفين في النجوم والمريخ

3- إسلام سمير هدفين في سيراميكا كليوباترا

4- محمود فليكس هدفين في النصر

5- جون مانجا هدف في الداخلية

6- أحمد كمال هدف في القناة

7- محمود عماد هدف في القناة

8- ايزيكال هدف في المريخ

9- رشاد المتولى هدف في النصر

10- سامح إبراهيم هدف في الزرقا

11- أحمد السباعي هدف في الداخلية

12- عبد الرحمن السكرى هدف في جمهورية شبين

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط