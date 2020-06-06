اخبار الرياضه

رياضة | قائمة هدافي بتروجت بالقسم الثاني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قائمة هدافي بتروجت بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، في المركز الثالث بالمجموعة الثانية ، مجموعة القاهرة والقناة، خلال منافسات الموسم الحالي، من دورى القسم الثاني برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقطة عن فريق سيراميكا المتصدر.

سجل لاعبي النادي البترولي، 17 هدف خلال مشوار الفريق حتى الجولة 17، حيث ويقدم الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي فريق بتروجت قبل 5 جولات من ختام الموسم الحالي المتوقف بسبب فيروس .

- تمكن 12 لاعب من تسجيل الأهداف وهم :

Advertisements

1- خالد عبد الرازق 3 أهداف في منتخب السويس والنجوم وضربة جزاء في المريخ
2- إسلام كانو هدفين في النجوم والمريخ
3- إسلام سمير هدفين في سيراميكا كليوباترا
4- محمود فليكس هدفين في النصر
5- جون مانجا هدف في الداخلية
6- أحمد كمال هدف في القناة
7- محمود عماد هدف في القناة
8- ايزيكال هدف في المريخ
9- رشاد المتولى هدف في النصر
10- سامح إبراهيم هدف في الزرقا
11- أحمد السباعي هدف في الداخلية
12- عبد الرحمن السكرى هدف في جمهورية شبين

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا