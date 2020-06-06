رياضة | 7 لاعبين.. تعرف على هدافي أبو قير في الموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 7 لاعبين.. تعرف على هدافي أبو قير في الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجل لاعبي أبو قير 20 هدف ، خلال 17 جولة، إذ يعد خامس أقوى هجوم فى مجموعة بحرى، بفارق 7 أهداف عن فريق الرجاء صاحب أقوى هجوم برصيد 27 هدف.
ويقدم "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي فريق أبو قير خلال 17 جولة بالقسم الثاني ..
1- محمد عبد الله سجل 7 أهداف منهم هدفين في غزل المحلة وهدف في كلا من دكرنس والبلدية وبيلا و الأولمبي.
2- مصطفى بهاء سجل 5 أهداف منهم هدفين في مرمى بيلا ذهاب وعوده
والمنصورة والبلدية والاوليمبي.
3- محمود عبد المجيد "الملك" سجل 3 أهداف من ضربات جزاء بلدية المحلة ذهاب وعوده والرجاء.
4- مصطفى الخواجه هدفين في مرمى البلدية والاوليمبى.
5- كارفالا هدف في المالية.
6- أحمد العش هدف في بيلا.
7- رامز زيدان هدف في المالية.
ترتيب المجموعة الثالثة
1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- أبو قير 26 نقطة
6- الرجاء 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- بلدية المحلة 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبي 19 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط