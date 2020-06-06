رياضة | 7 لاعبين.. تعرف على هدافي أبو قير في الموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 7 لاعبين.. تعرف على هدافي أبو قير في الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس المركز الخامس، بمجموعة بحرى لمجموعة الثالثة ، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 26 نقطة، بفارق 7نقطة عن فريق دمنهور المتصدر.

سجل لاعبي أبو قير 20 هدف ، خلال 17 جولة، إذ يعد خامس أقوى هجوم فى مجموعة بحرى، بفارق 7 أهداف عن فريق الرجاء صاحب أقوى هجوم برصيد 27 هدف.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي فريق أبو قير خلال 17 جولة بالقسم الثاني ..

1- محمد عبد الله سجل 7 أهداف منهم هدفين في غزل المحلة وهدف في كلا من دكرنس والبلدية وبيلا و الأولمبي.

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2- مصطفى بهاء سجل 5 أهداف منهم هدفين في مرمى بيلا ذهاب وعوده

والمنصورة والبلدية والاوليمبي.

3- محمود عبد المجيد "الملك" سجل 3 أهداف من ضربات جزاء بلدية المحلة ذهاب وعوده والرجاء.

4- مصطفى الخواجه هدفين في مرمى البلدية والاوليمبى.

5- كارفالا هدف في المالية.

6- أحمد العش هدف في بيلا.

7- رامز زيدان هدف في المالية.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة

2- غزل المحلة 32 نقطة

3- فاركو 32 نقطة

4- المنصورة 30 نقطة

5- أبو قير 26 نقطة

6- الرجاء 26 نقطة

7- دكرنس 26 نقطة

8- بلدية المحلة 22 نقطة

9- الحمام 20 نقطة

10- الأوليمبي 19 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط

