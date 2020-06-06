رياضة | أزمة بين لاعبي قنا ومجلس الإدارة بسبب مكافأت جمعية اللاعبين

آثار رفض مجلس إدارة نادي قنا الرياضي، برئاسة المهندس أشرف سعد، صرف مكافأت جمعية اللاعبين المحترفين، غضب لاعبي الفريق الأول.

وقال محمود شركس، قائد الفريق إنه تواصل مع رئيس مجلس إدارة النادي، المطالبة بصرف مكافأت اللاعبين التي تلقاها النادي دعما من جمعية اللاعبين المحترفين، الاسبوع المنقضي.

وأشار شركس في تصريحاته لموقع "الخليج 365 الرياضى" الي ان رئيس النادي رفض صرف الكافأت قائلا "اللاعيبة واخدة كل مستحقاتها ومفيش فلوس تاني".

وتابع شركس قمت بتبليغ اللاعبين التي انتابت هم حالة من الغضب واكدوا على أنهم سوف يتواصلوا مع جمعية اللاعبين المحترفين، وتبليغهم بعدم استلامهم الدعم المقدم من الجمعية.

وقال ماهر حفنى المدير الإداري للفريق، إن إدارة النادي هي من لها الحق في صرف المكافأت، مؤكدا ان دوره تنفيذي ولايملك قرار الصرف من عدمه.

يذكر أن جمعية اللاعبين المحترفين، قامت الاسبوع الماضي بدعم أندية القسمين الثاني والثالث، بمبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 500 جنيه للاعب القسم الثالث، و650 جنيه للاعب القسم الثاني، وبالفعل قامت الاندية باستلامها، بكشوف اللاعبين.

وكان فريق نادي قنا، بقيادة محمود إبراهيم المدير الفني للفريق، حسم صعوده لترقى القسم الثاني، قبل نهاية المسابقة بجولتبن، بعد أن وصل للنقطة 50 بفارق 9 نقاط عن نادي قفط صاحب المركز الثاني.