رياضة | مفاجأة.. محمد يوسف يرفض تولي منصب قطاع الناشئين بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. محمد يوسف يرفض تولي منصب قطاع الناشئين بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، تولي منصب قيادة قطاع الناشئين بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرض على يوسف تولي منصب قطاع الناشئين، خلال الفترة المقبلة خلفًا للمدرب فتحي مبروك قائد القطاع بالوقت الحالي.

ويأتي رفض يوسف، بعدما تلقى مفاوضات من جانب نادي أسوان الرياضي، لتولي منصب المدير الفني خلفًا للمستقيل مجدي عبدالعاطي، مؤخرًا.

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وكان مجدي عبدالعاطي، تقدم باستقالته من منصب المدير الفني لفريق الجنوب، بسبب تأخر صرف مستحقات الجهاز الفني واللاعبين منذ أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ ما يقرب من 3 أشهر.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى والنشاط الرياضي بشكل تدريجي بداية من منتصف يونيو الجاري.