شكرا لقرائتكم القماش: أنا ضد عودة الدوري بسبب الجهل ومفيش لاعب يتعدي 5 مليون جنية حاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد القماش , المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، أن الدرجة الثانية تعتبر الدوري الحقيقي للكرة المصرية لا يثلها من أندية جماهيرية لكن الممتاز اصبح أندية وفرق شركات مؤكدا أن الفروق الفردية بينهما ليست كبيرة.

وأضاف المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، في برنامج لقاء خاص , على قناة ON TIME SPORT1 ، قائلا : أنا ضد عودة الدوري بسبب الجهل وسرعة انتشار المرض مضيفا مفيش لاعب في مصر حاليا يتعدي 5 مليون جنية .

وقال القماش أن تجربة الإسماعيلي 2015 هي الأفضل في مسيرتي ووالدى توفى أول فترة اعداد مع الدروايش، مضيفا أتذكر عندما توفي والدى في أول فترة اعداد ومعسكر لتدريب الإسماعيلي وحضرت الجنازة وعدت للإسكندرية بعدها لاستكمال المعسكر .

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واستكمل خالد الزمالك اتفق مع خالد قمر ومعروف يوسف على شرائهما قبل مباراة فاصلة مع الابيض عندما كنت أتولى تدريب اتحاد الشرطة وشعرت ببعض التخاذل ، كما روي عن مباراة الكأس بين الاسماعيلي والمصري قائلا جمهور المصري احتفل بينا لما فوزنا عليهم في الكأس وأنور سلامة استبعد لاعبين من المصري لتعاطفهم مع الدروايش

وأكد خالد القماش , المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، أن إدارة نادى الإسماعيلي منعته من حضور مباراة الأهلي 4-4 في القاهرة على خلفية حدوث مناشوات مع جماهير الأحمر معتبرا إياه قرار حكيم في وقتها ، مضيفا مفيش مدرب أجنبي نجح مع الدروايش و أحدث طفرة مع الإسماعيلي والمدرب ابن النادي أهم .

وواصل خالد القماش قائلا : مباراة الأهلي والإسماعيلي 4-4 من أجمل المباريات التي شاهدتها عندما توجنا بدوري 2003 ومحمد بركات لاعب غير عادي وعماد سليمان قائد وسيد معوض من افضل اللاعبين في مصر

وتابع القماش : موسم 2003 لابد أن يتم تدريسه ومن أفضل نجاحاتي موسم غير عادي وأتذكر أن محسن صالح شعر بقلق من مشاركة محمد صبحي فى مباراة الاهلى وقتها لكنى أقنعته .