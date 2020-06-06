شكرا لقرائتكم خالد القماش : الإسماعيلي منعنى من حضور مباراة الأهلي 4-4 في القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد القماش , المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، أن إدارة نادى الإسماعيلي منعته من حضور مباراة الأهلي 4-4 في القاهرة على خلفية حدوث مناشوات مع جماهير الأحمر معتبرا إياه قرار حكيم في وقتها .

وأضاف المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، في برنامج لقاء خاص , على قناة ON TIME SPORT1 ، مفيش مدرب أجنبي نجح مع الدروايش و أحدث طفرة مع الإسماعيلي والمدرب ابن النادي أهم .

وواصل خالد القماش قائلا : مباراة الأهلي والإسماعيلي 4-4 من أجمل المباريات التي شاهدتها عندما توجنا بدوري 2003 ومحمد بركات لاعب غير عادي وعماد سليمان قائد وسيد معوض من افضل اللاعبين في مصر

وتابع القماش : موسم 2003 لابد أن يتم تدريسه ومن أفضل نجاحاتي موسم غير عادي وأتذكر أن محسن صالح شعر بقلق من مشاركة محمد صبحي فى مباراة الاهلى وقتها لكنى أقنعته .

روي خالد القماش , المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، ذكرياته كلاعب في قلعة الدروايش قائلا كنا كلاعبين مرعبون من جمهور الإسماعيلية وبنخاف نخرج من البيت وبدأت كمشجع للإسماعيلي قبل اللعب فيه لسنوات طويلة ومشيت من محطة القطار للاستاد اكثر من مرة عندما خسرنا الكأس أمام الزمالك .

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أضاف المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، في تصريحات لقناة ON TIME SPORT 1 , أعشق تراب الإسماعيلي ولست متعصب ولون دمى أصفر

ومضيت للإسماعيلي بعد شرب عصير البرتقال .

وواصل القماش حديثه قائلا: بدأت اللعب في الفريق الأول وعمري 15 سنة ولعبت مع على أبو جريشة ومحمد حازم وفطاحل الكرة في الإسماعيلية ، و تعرضنا لظلم تحكيمي كبير في جيل الثمانينيات والإسماعيلي كان ثالثا دائما خلف الأهلي والزمالك غير أن الحكام كانوا يساندون الكبيرين .

وتابع القماش : كابتن شحته أفضل مدرب في تاريخ مصر ولا يقل عن الجوهري أو حسن شحاتة ولكنه لم يحصل على حقه ، مضيفا فوزنا على الأهلي في مباراة فاصلة في 1991 في غزل المحلة وتوجنا بالدوري وفرحتى وقتها لا توصف ، ودائما بطولات الإسماعيلي قليلة ولكنها غالية جدا .