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اليو بادجى يحتفل بالعيد الوطنى للسويد ويستعيد ذكرياته مع يورجو ردينس

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جدة - عمرو شويل أحتفل السنغالى اليو بادجى مهاجم فريق الاهلى بالعيد الوطنى لدولة السويد اليوم 6 يونيو من كل عام  حيث لعب لفريق يورجو ردينس السويدي موسم 2016/2017 وظهر معه بشكل قوى .

 

و يحتفل السويديون بعيدهم الوطني في 6 يونيو من كل عام للاحتفال بذكرى حدثين تاريخيين هامين وهما: انتخاب غوستاف فاسا ملكًا للسويد عام 1523 واعتماد دستورًا جديدًا عام 1809 و أنه يوافق اليوم الذى تم فيه اعتماد العلم الوطني السويدي الحالي رسميًا عام 1916.

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كشف السنغالى أليو بادجى  عن السيارة الفارهة التى يقتنيها خلال تواجده حاليًا فى مصر، حيث قام اللاعب بنشر صورة لسيارته من نوع "أوبل" عبر استوري حسابه الخاص على إنستجرام، واضعًا بداخلها الكرات التى يقوم باستخدامها فى التدريبات المنزلية بسبب توقف النشاط الكروى ومسابقة الدورى منعًا لانتشار فيرس .

 

وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، وسجل خلالها هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق قبل توقف النشاط.

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