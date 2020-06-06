شكرا لقرائتكم خالد القماش : بدأت كمشجع للإسماعيلي وكنا كلاعبين مرعبون من جمهور الإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روي خالد القماش , المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، ذكرياته كلاعب في قلعة الدروايش قائلا كنا كلاعبين مرعبون من جمهور الإسماعيلية وبنخاف نخرج من البيت وبدأت كمشجع للإسماعيلي قبل اللعب فيه لسنوات طويلة ومشيت من محطة القطار للاستاد اكثر من مرة عندما خسرنا الكأس أمام الزمالك .

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أضاف المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، في تصريحات لقناة ON TIME SPORT 1 , أعشق تراب الإسماعيلي ولست متعصب ولون دمى أصفر

ومضيت للإسماعيلي بعد شرب عصير البرتقال .

وواصل القماش حديثه قائلا: بدأت اللعب في الفريق الأول وعمري 15 سنة ولعبت مع على أبو جريشة ومحمد حازم وفطاحل الكرة في الإسماعيلية ، و تعرضنا لظلم تحكيمي كبير في جيل الثمانينيات والإسماعيلي كان ثالثا دائما خلف الأهلي والزمالك غير أن الحكام كانوا يساندون الكبيرين .

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وتابع القماش : كابتن شحته أفضل مدرب في تاريخ مصر ولا يقل عن الجوهري أو حسن شحاتة ولكنه لم يحصل على حقه ، مضيفا فوزنا على الأهلي في مباراة فاصلة في 1991 في غزل المحلة وتوجنا بالدوري وفرحتى وقتها لا توصف ، ودائما بطولات الإسماعيلي قليلة ولكنها غالية جدا .