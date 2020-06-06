شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى حمدى لاعبة الطائرة: حلمى أكون موديل ونيللى كريم مثلى الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ندى حمدى لاعبة الكرة الطائرة بنادى الصيد، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الكتابة وأحيانا عزف البيانو. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مكرونة وأستيك.

ندى حمدى من نجمك المفضل؟ جوزيف مورجان . من مطربك المفضل؟ سال هودينى.

ندى حمدى 0 Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ موديل. لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا لا.. بتجاهل. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ نيللى كريم. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ رياضى أفضل علشان يبقى متفهم ظروفى.

ندى حمدى

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