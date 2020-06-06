شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تجديد الإعارات ويتمسك بالبيع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت إدارة الزمالك فكرة تجديد إعارات اللاعبين المعارين في الموسم الحالي سواء لأندية داخل مصر أو خارجها، وتمسكت إدارة الزمالك بقرار رئيس النادي مرتضي منصور الذي اعلنه مسبقا برحيل أي لاعب علي سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، حيث أكد مصدر داخل إدارة الزمالك أن هناك أكثر من لاعب تلقي عروضا شفوية للإعارة، إلا أن إدارة النادي رفضت كل عروض الإعارة للاعبين فوق السن، وتمسكت بالبيع النهائي لتسويق المستبعدين من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وكذلك اللاعبين العائدين من اعارة في نهاية الموسم الحالي.

فيما أبدت إدارة الزمالك موافقتها علي اعارة اللاعبين الشباب الذين تم عمل عقود احتراف لهم مؤخرا وهم ما يقرب من 14 لاعبا، وذلك حتي يستفيد اللاعب من مشاركته في اندية أخرى، ويعود للنادي مرة أخري مثلما حدث مع مصطفي محمد مؤخرا.

ينتظر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عودة فرجانى ساسى إلى القاهرة، عقب انتهاء فترة تعليق النشاط الكروى، التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل فتح باب تجديد عقده بصورة رسمية، حيث يحرص ساسى على التواصل مع أمير مرتضى، بصورة شبه يومية، للتأكيد على خوضه المران بشكل منتظم فى تونس، على أن يعود إلى القاهرة فور تحديد مصير النشاط الكروى بعد تعليق مسابقة الدورى الممتاز، إلى جانب انتظاره أيضًا تحديد الموعد النهائى بشأن مواجهة الرجاء المغربى، وذلك من أجل العودة للفريق، حتى يستعد مع الأبيض للمباراة التى ستجمعه مع نظيره المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد تأجيل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتلك المواجهة ضمن إجراءات تجنب انتشار فيروس كورونا.