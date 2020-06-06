شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "طولان" يُحدد الراحلين والقادمين إلى إنبى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو إنبى إعداد حلمى طولان، المدير الفنى للفريق البترولى، تقريراً حول اللاعبين المقرر رحيلهم والمراكز التى تحتاج إلى دعم من أجل التحرك خلال الفترة المقبلة فى ملف الصفقات، بعد التمهل فى ذلك الملف خلال الفترة الماضية، فى ظل توقف النشاط الكروى، حيث ينتظر جهاز النادى البترولى موقف بطولة الدورى من أجل حسم الملفات المختلفة بالفريق، وطالب حلمى طولان اللاعبين بالاستمرار فى التدريبات بصورة يومية، انتظارًا لتحديد موقف النشاط الكروى فى الموسم الجارى وشدد على ضرورة سير تدريبات الفريق البترولى بصورة يومية بشكل منتظم تحت متابعته، من أجل محافظة اللاعبين على لياقتهم البدنية وأوزانهم خلال فترة التوقف الحالية التى بدأت منذ شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك انتظارًا لتحديد الموقف النهائى لمنافسات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

كما تترقب إدارة إنبى الراحلين من الأهلى والزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، لبحث تعزيز صفوف الفريق، خاصة فى الخط الأمامى الذى يبحث الجهاز الفنى عن دعمه فى الموسم الجديد، فى ظل صعوبة استمرار محمد شريف مهاجم الأهلى المعار إلى النادى البترولى ضمن صفوف الفريق بعد تألقه مع إنبى، ما جعله محط اهتمام الأهلى سواء بإعادته أو تسويقه خارجيًا، ودخل نادى الاتفاق السعودى فى مفاوضات مكثفة مع الأهلى لضم محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار لإنبى بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تألق الجناح الدولى بقميص النادى البترولي، ليصبح هدفاً للفريق السعودى لتدعيم هجومه، بعد الاستقرار على رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى بعد انتهاء إعارته للفريق السعودى بنهاية الموسم الجاري.

وقدم محمد شريف مستوى متميزاً مع إنبى هذا الموسم قبل إيقاف النشاط بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويعد الجناح الشاب من ضمن هدافى بطولة الدورى العام برصيد 7 أهداف، وكان الأهلى قد وافق على إعارة شريف لإنبى بناءً على رغبة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق الأحمر، والذى كان لا يعتمد على شريف بشكل أساسي، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى للأهلى يتمسك باللاعب وأعلن رغبته فى استعادته بمجرد انتهاء فترة إعارته.