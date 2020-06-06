شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. لماذا ارتدى الكاميرون قمصان "سلة" عام 2002؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عام 2002 أقدم المنتخب الكاميرونى على تصرف غريب خلال مشاركته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية حينها، الذى فاز بلقبها، بعدما ظهر لاعبو الأسود بقمصان بدون أكمام مثل لاعبى كرة السلة، حيث صممت لهم إحدى شركات الملابس العالمية الشهيرة هذا القميص لتضعهم فى ورطة.

منتخب الكاميرون فى أمم أفريقيا 2002

وشارك وقتها المنتخب الكاميرونى بهذا الزى فى البطولة، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض مشاركتهم بنفس الزى فى بطولة كأس العالم ما اضطر شركة الملابس الراعى الرسمى للمنتخب الكاميرونى لتصميم أكمام تلبس تحت الزى الرئيسى.

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وقرر الاتحاد الدولي وقتها خصم 3 نقاط من المنتخب الكاميرونى وتوقع غرامه مالية عليهم، وعندما احتجوا على هذه القرارات، اكتفى الاتحاد بتوقيع غرامة مالية عليهم.

منتخب الكاميرون اضطر لارتداء أكمام تحت القمصان فى كأس العالم

ووفقا لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن السبب فى تصميم تلك القمصان هو المنافسة الشرسة بين شركات الملابس العالمية على ابتكار شىء جديد يخطف الأنظار، وكان رفقاء صامويل إيتو وقتها المنتخب الأفضل فى قارة أفريقيا، وحامل لقب بطولة 2000، لذلك قررت الشركة إعداد هذا القميص بشكل مخصوص للكاميرون.

الطريف أن لاعبى منتخب الكاميرون أبدوا ترحيبا كبيرا بهذا القميص، والذى ساعدهم فى الحفاظ على لقب كأس الأمم الأفريقية.