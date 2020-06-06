شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل أغلق الأهلي الباب أمام ضم الأوروجوياني جاستون سيرينو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر تفرض صفقة الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، نفسها على سطح الأحداث الكروية فى النادى الأهلى، خاصة أن اللاعب يُعد أحد أهم الصفقات التى يرغب الجهاز الفنى للمارد الأحمر فى حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لذا يأمل مسئولو القلعة الحمراء تنفيذ مطالب الجهاز وضم اللاعب الأوروجويانى الذى يراه كثيرون بمثابة "جوهرة" نادى صن داونز الكروية صاحب القدرات الفنية العالية، ونطرح فى التقرير التالى عدة أمور خاصة بالصفقة وتطوراتها وإلى التفاصيل:

س:هل مازال الأهلى يفكر فى ضم جاستون سيرينو؟

ج: نعم.. فالأهلى لم يُغلق باب التعاقد مع الجناح الأوروجويانى جاستون سيرينو، ومازالت إدارة القلعة الحمراء تراقب اللاعب وتطورات موقفه مع ناديه الجنوب أفريقى.

س: وماذا عن علاقة سيرينو بنادى صن داونز وإمكانية الرحيل؟

ج: علاقة اللاعب بالنادى قوية، وتردد أن صن داونز جدد عقد سيرينو مؤخراً ويتمسك النادى الجنوب أفريقى بلاعبه رافضاً فكرة بيعه.

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س: ماذا عن موقف الأهلى رغم رفض صن داونز بيع سيرينو؟

ج: رغم رفض صن داونز فى البداية الاستغناء عن سيرينو للأهلى أو لأى نادٍٍ آخر، إلا أن إدارة الأهلى مازالت تُمنى النفس بضم اللاعب الذى يُعد أحد أفضل النجوم داخل القارة الأفريقية خلال الموسمين الماضيين، ويتابع الأهلى موقف سيرينو وإمكانية رحيله عن ناديه فى الموسم المقبل رغم التجديد له، فالأهلى مازال يتطلع لحسم الصفقة إذا ما تجددت المفاوضات الحمراء مع صن داونز.

س: ماذا عن موقف فايلر المدير الفنى للأهلى من الصفقة؟

ج: رينيه فايلر لديه قناعة تامة بأن سيرينو أفضل لاعب تم عرضه عليه خلال الفترة الماضية وطلب التعاقد معه.

س: ماذا عن مسيرة سيرينو مع ناديه؟

ج:خاض اللاعب الأوروجويانى صاحب الـ29 عاما، 100 مباراة مع صن داونز، وهو أحد أهم الدعائم فى خط الهجوم، وسجل سيرينو 11 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة فى 32 مباراة خاضها مع صن داونز هذا الموسم.

س: هل هناك بدائل أمام الأهلى لو فشلت صفقة سيرينو رسمياً؟

ج: نعم.. فهناك قائمة لدى فايلر يفاضل بينها ومنها الكونغولى موليكا لاعب مازيمبي.